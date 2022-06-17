Готовимся к потопу: Синоптики сделали неутешительный прогноз погоды в Казани на Сабантуй

В эти выходные, 18 и 19 июня, в Казани будет праздноваться Сабантуй. Он пройдет на четырех площадках – 18 июня состоятся скачки на ипподроме, 19 июня – основная программа в березовых рощах в поселках Мирный и Дербышки, лесопарка у озера Лебяжьего. Позволит ли погода в полной мере насладиться праздником? Об этом корреспондент Prokazan поговорила с начальником отдела метеопрогнозов Гидрометцентра Татарстана Ириной Трущиной.

ПОГОДА В ВЫХОДНЫЕ

К сожалению, метеорологи не могут гарантировать, что на Сабантуй будет хорошая погода.

«В Татарстане установился неустойчивый характер погоды. Он сохранится и в ближайшие дни», - сообщила Трущина.

18 июня, суббота

Ночью в республике прогнозируется кратковременный дождь. Сохранится неустойчивый характер погоды. Местами возможны кратковременные осадки. Ночью в отдельных районах может быть туман. А днем и вечером ожидается гроза. При ней возможны кратковременные усиления ветра до 15 – 20 м/с. Ночью температура составит от +9 до +14 градусов, а днем - +21 - +26.

«В Казани ночью 18 июня не ожидается существенных осадков, в отдельных районах может быть туман», - уточнила метеоролог. – «Днем и вечером местами пройдут кратковременный дождь и гроза. При грозе возможны кратковременные усиления ветра. Ночные температуры составят от +11 до +13 градусов, а дневные - +23 - +25».

19 июня, воскресенье

В Татарстане сохранится неустойчивая погода, местами с кратковременным дождем и грозой. Температура воздуха в ночные часы составит +10 - +15 градусов, а днем - +20 - +25 градусов.

«В Казани в воскресенье 19 июня есть вероятность кратковременного дождя. Возможна гроза. Ночные температуры составят +12 - +14 градусов. А днем ожидается +21 - +23», - рассказала Трущина.

Фото: sputnik8.com

20 июня, понедельник

«В понедельник к республике подходит атмосферный фронт с запада. Ночью в отдельных районах пройдет небольшой дождь, а днем осадков будет больше – дожди, местами с грозами. При этом ожидается сильный, порывистый ветер до 18 м/с. Ночью температура составит от +10 до +15 градусов, а днем - +19 -+24 градуса», - рассказала Трущина.

КАКАЯ ПОГОДА ОЖИДАЕТСЯ ЛЕТОМ

Профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ, доктор географических наук Юрий Переведенцев дал предварительный прогноз погоды на это лето, опираясь на данные Гидрометцентра России.

Июнь

В соответствии с ним, в июне погода в Казани ожидается в пределах нормы. Это предполагает среднемесячную температура в +18 градусов, осадки 60 мм (60 литров воды на 1 квадратный метров).

Июль

А вот в июле по прогнозу температура будет ниже климатической нормы (это 20 градусов). Однако, как отметил профессор КФУ, такой прогноз оправдается только при условии арктических вторжений или северо-западных циклонов. Переведенцев сомневается в таком прогнозе, потому что считает маловероятным повторение майской ситуации в июле. Он призвал быть оптимистами и надеяться на повышенный температурный фон.

Фото: мэрия Казани

Август

В августе погода ожидается в пределах нормы – это среднемесячная температура в 18 градусов.

А в сентябре синоптики прогнозируют жаркую погоду.

Переведенцев также отметил, что в течение последних 7 лет отмечается повышение температуры воздуха летом.

«Если посмотреть на территорию России, то тренд положительный – температура повсеместно растет. Страна становится все более теплой. В европейской части, где расположен Татарстана, скорость достигает +0,6 градуса за 10 лет», – отметил профессор.

При этом подмечено, что, если в зимне-весенний период количество осадков увеличивается, в летний период такой динамики нет. Практически каждый четвертый год в Татарстане выдается засушливым.