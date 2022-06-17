Дженнифер Лопес призналась, что ее мать издевалась над ней в детстве

Дженнифер Лопес рассказала, что ее мать — Гваделупе Родригес — издевалась над ней в детстве. Об этом пишет издание NYPost.

Признания звезда сделала в новом документальном фильме Netflix "Полтайма" . Джей Ло призналась, что мать пользовалась приемами психологического насилия.

"Мать делала то, что должна была делать, чтобы выжить, и это сделало ее сильной, но это также сделало ее жесткой. Она выбивала из меня всю душу".

В фильме дали слово и Гваделупе, которая призналась, что была жестока и с Джей, и с двумя ее сестрами.

"У меня всегда были самые высокие ожидания от них. Это не было критикой. Это было только для того, чтобы показать, что ты можешь сделать лучше", — сказала Родригес в фильме.

Дженнифер Лопес ушла из дома в 18 лет из-за постоянных конфликтов с матерью по поводу ее будущего. Певица призналась, что не уделяла должного внимания учебе, потому что ее интересовали танцы, и именно это было главной причиной скандалов.