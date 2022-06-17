Пустые полки и заполненные тележки: Как в Казани проходит последняя рабочая неделя Декатлона?

С марта месяца и по сей день с российского рынка уходят иностранные бренды или, как они говорят, приостанавливают свою работу до лучших времен. Заходя в Торговый Центр, россияне, в том числе и казанцы, лицезрят закрытые витрины, на которых то и дело висят объявления: “Временно закрыто”.

И вот буквально вчера о закрытии торговых точек сообщил магазин спортивных товаров “Декатлон”. Уже с 26 июня в Казани прекратят работу магазины этой сети, которые находятся на проспекте Ибрагимова и улице Родины. Корреспондент Prokazan.ru узнала, что сейчас происходит в одной из торговых точек Декатлона? И что о закрытии думают казанцы?

В магазине известного бренда сегодня просто ажиотаж. Люди скупают все на своем пути, и это неудивительно, ведь уже на входе написано, что скидки на все до 70%. Некоторые пришли закупаться семьями и с детьми. Люди набирают полные корзины товаров, а кто-то и вовсе вывозят целые тележки.

В основном набирают спортивный инвентарь и одежду, самокаты и ролики. Мужчины скопились в отделе все для похода и путешествий, женщины в отделе женской спортивной одежды. Детям покупают все необходимое для разных видов спорт. Так, например, полки, где продается все для занятия хоккеем, практически опустели. Это касается, и спортивной обуви, и одежды, и вообще всего ассортимента Декатлона.

Если вы хотите купить что-то для себя, то нужно поспешить, ведь размерного ряда просто уже нет. Как рассказал сотрудник магазина, сейчас распродаются остатки коллекции, а когда я спросила о наличии моего размера, сказали, все, что есть, находится в зале.

“Надеемся все, что не навсегда закрываемся. Нам пока ничего не говорят. Думаем возможно из-за проблем с поставками. Сейчас вот распродажа того, что есть идет. Пока сами ничего не знаем”, - подметил продавец.

Одной из главных причин закрытия, которую называет компания, стала невозможность наладить бесперебойные поставки. И когда это станет возможным, магазины снова откроются. При этом, как сообщается, точки продолжают работать на выдачу и обмен товаров. Через интернет сделать заказ уже невозможно, при оформлении заказа высвечивается ошибка.

В основном расстроены те жители Казани, которые постоянно занимаются спортом и были частыми покупателям этой торговой сети. По их мнению, здесь всегда можно было найти все необходимое.

“Отличный магазин, очень жаль. Здесь всегда можно купить было спортивный инвентарь и все для путешествий”, - отметил казанец.

“Я вот пришел, пока есть возможность, купить все необходимое. Я просто любитель ходить в походы и на природу, и здесь часто закупался”, - отметил мужчина.

“Мне нравился этот магазин, и цены были приемлемые. Сейчас пока скидки, да еще и закрывается магазин, решили прикупить себе для занятия спортом что-нибудь”, - сказала девушка.

Другие же опрошенные люди посчитали, что с уходом этого магазина никто ничего не потеряет, и дефицита спортивной одежды или инвентаря не было и не будет. Многие, как выяснилось, и вовсе туда никогда и не заходили.

“Все равно вообще. Zara ушла было как-то по барабану, сейчас Декатлон уходит, тоже самое чувство. Не понимаю такого горя у людей с этими магазинами, как с ума сошла”, - ответила женщина.

“Что был он, что его нет… Разницы никакой. Все, что там продавали, можно найти в любом другом месте. Да хоть на маркетплейсы сейчас зайдите, там этого добра полно”, - ответил мужчина.

“Я там была от силы два раза. Ничего особенного. Эти компании все уходят, но уйти, так и не могут”, - ответила женщина.

О приостановке работы компания говорила уже несколько месяцев, уже через полторы недели это станет действительно. Однако, как и многие компании, Декатлон оставил за собой приоткрытую дверь, чтобы быстро вернуться. Так сказать, прислушались к совету босса, а именно приостановить работу в России, нежели поспешно покинуть страну «в одностороннем порядке», который французским компаниям дали на совещании в Елисейском дворце еще в марте. Вернуться ли они вновь или же, как ИКЕА уйдут спустя время насовсем, узнаем со временем.