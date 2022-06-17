Жительница Мариуполя рассказала, как военные ВСУ в подвале дома насиловали ее дочь

Жительница Мариуполя рассказала изданию РИА "Новости" о том, что случилось с ее дочерью. Девушка была изнасилована двумя украинскими солдатами в подвале собственного дома.

"Она решила пойти домой, взять теплые вещи... она заметила только двух мужчин в военной форме. И светили на нее свет фонариком", - говорит мать изнасилованной женщины. У солдат был западно-украинский говор. После этого они стали оскорблять и избивать женщину.

"Она начала вырываться, они начали ее сразу избивать. По голове, перебили ей ушную перепонку, перебита и по лицу, и с кулаками, завалили ногами, зубы повыбивали ей, рёбра поломали ей", - продолжает мать.

После этого военные затащили ее дочь в подвал и изнасиловали вдвоем в извращенной форме. При этом они приговаривали "Мы тебе покажем як любити Украину и почитати батьку Бандера".

Женщина уже подала заявление в Следственный комитет России. По данному факту возбуждено уголовное дело. Пострадавшая сейчас находится в Москве, и ей необходимо сделать еще как минимум три операции.