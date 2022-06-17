Какая мерзость: под Казанью в детском лагере в еде нашли опарышей

В детском оздоровительном лагере "Дзержинец", расположенном в Верхнеуслонском районе Татарстана, в тарелке с едой нашли опарышей, сообщает "Татарстан-24" со ссылкой на родителей отдыхающих детей.

"Вчера в лагере «Дзержинец» детей на завтрак покормили гречневой кашей с опарышами. У детей болели животы, медиков в лагере нет", - рассказала мама одного из детей.

Директор ГБУ РЦ "Лето" Ильдар Давлетчин отметил, что случай - единичный и была лишь одна личинка.

"Это очень похоже на детский розыгрыш, потому что насекомое было только в одной тарелке и не было приготовлено. Оно выглядело подкинутым в тарелку. Будут проведены беседы с детьми и тренерским штабом. У нас работают только квалифицированные медработники, и обращений с тошнотой не было зафиксировано", - прокомментировал Ильдар Давлетчин.