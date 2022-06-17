Прикрывайте спину: Глоба назвал три знака Зодиака, которых могут предать в конце июня

Советский и российский астролог Павел Глоба призвал три знака Зодиака к осторожности. Дело в том, что в конце июня 2022 года на них будет сильным влияние Урана, что повысит вероятность предательства и измены. Однако готовность к таким событиям существенно повышает шанс предотвратить подобное.

Весы

Весам стоит внимательно относиться к тому, что происходит в коллективе. Не исключено, что активизируются недоброжелатели и завистники. Весы могут допустить одну малозначимую ошибку, но ее раздуют до невероятных размеров и обернут против представителей знака. Чтобы избежать этого, Весы должны, считает астролог, тщательно проверять свои действия, обратить внимание на документы, вчитываться в каждую строчку. Не дайте завистникам возможность уколоть вас побольнее.

Скорпион

Скорпионов может ждать малоприятное событие в личной жизни. Не обязательно, что вам изменят. Возможно предательство со стороны друга или родственника. Астролог советует Скорпионам отложить все дела и посвятить вторую половину месяца своим близким. Внимательное отношение, нежность и доброта помогут предотвратить неприятности.

Водолей

Водолеи могут попасть на удочку мошенников. Уран в созвездии повышает риск быть обманутым, обворованным. А потому не стоит ввязываться в сомнительные авантюры, подписывать не совсем понятные вам документы, проводить ответственные и дорогостоящие сделки. Отложите это на июль.