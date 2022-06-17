Жительницу Казани взяло в заложницы собственное кольцо: пришлось звать братство кольца

В Казани сотрудники МЧС пришли на помощь местной жительнице, которую "взяло в заложницы" собственное кольцо. 30-летняя женщина позвонила в экстренную службу и заявило, что обручальное кольцо намертво застряло на ее пальце,сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Украшение уже поранило ее, палец опух, и что делать, она не знает.

Прибывшие по вызову спасатели ЗПСО №2 с помощью специальных инструментов сняли кольцо.

"Они не просто спасатели – они оказывают моральную поддержку. Очень отзывчивые, добрые, с хорошим чувством юмора. Хотим сказать спасателям огромное спасибо за спасенный палец!" – заявила благодарная спасенная, восхитившись работой "братства кольца".