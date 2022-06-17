В Казани проводят проверку после обнаружения трупа украинца в спецприемнике МВД

Служебная проверка проводится в Казани после того, как в спецприемнике МВД обнаружили тело административно задержанного за появление в пьяном виде в общественном месте гражданина Украины, сообщает "Реальное время" со ссылкой на УМВД по Казани.

Известно, что тело мужчины нашли во дворе спецприемника. Он отбывал данные ему 5 суток административного ареста. У него не было документов, позволявших находиться на территории нашей страны, а потому мужчине грозила скорая депортация. Предварительно, он покончил с собой.

Сейчас по данному факту в МВД по Татарстану проводится служебная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.