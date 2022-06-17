Ученые выяснили, почему одних людей комары кусают чаще и охотнее, чем других: не дай себя сожрать

Ученые из Калифорнийского медицинского института выяснили, почему одних людей комары кусают чаще, чем других. Выяснилось, что предпочтения насекомых делятся на несколько групп.

В первую очередь, влияет группа крови: для комаров наиболее вкусными кажутся люди с первой группой крови. О группе комары узнают по содержанию особого гена, который есть у каждой группы крови. Но такое предпочтение свойственно не всем кровососам, например, виды Anopheles stephensi и Aedes aegypti предпочитают третью группу.

Привлекают комаров запах пота и бактерии, а потому охотнее они кусают того, кто активно двигался, занимался спортом. Тот, кто сидел целый день, кажется комарам не самым изысканным "блюдом".

Также, установили ученые, комарам нравятся люди, которые вдыхали много углекислого газа. Насекомое может почувствовать, что жертва стала выделять больше CO2, за 5–15 метров до нее. А так как углекислый газ человек выделяет через рот и нос, в этом случае комар оставит укус на лице или шее.

Люди с лишним весом нравятся кровососам больше худых.

Настоящим деликатесом комары считают беременных женщин. Их кусают в 2 раза чаще, чем остальных.

В жаркий день типичная самка комара из всего разнообразия людей выберет того, кто пил пиво.