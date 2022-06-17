Изнасилованную и родившую ребенка женщину обязали платить алименты насильнику

Необычная история случилась в США, в штате Луизиана. 32-летнюю женщину обязали платить алименты насильнику. Их общая дочь была зачата в результате изнасилования, но преступник смог взять над ней опеку.

В 2005 году 16-летнюю Кристу Абельсет изнасиловал 30-летний Джон Барнс.

Девочка забеременела и родила дочь. Только через 5 лет Барнс узнал, что у него есть дочь, настоял на тесте ДНК и добился в суде полной опеки над девочкой.

Криста выдвинула обвинения в изнасиловании, пояснив, что раньше не делала этого, так как полагала, что подобные преступления расследуют только по горячим следам. Но дело так и не получило ход.

Насильник же - не последний человек, он владеет веб-компанией Gumbeaux Digital Branding в Пончатуле, штат Луизиана, среди клиентов которой числится городская полиция.

Суд обязал Абельсет выплачивать насильнику алименты. Вынесший решение судья отказывается от комментариев, ссылаясь на то, что не имеет права разглашать подробностей дела. В данный момент правозащитники и журналисты пытаются помочь женщине в борьбе против Барнса.