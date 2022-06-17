Дипломат Васильев заявил о возможной подготовке США и НАТО к войне с РФ

Главный научный сотрудник Института США и Канады, доктор экономических наук, дипломат Владимир Васильев считает, что Вашингтон и НАТО после определенной подготовки могут вступить в прямой конфликт с российскими вооруженными силами.

Накануне американские власти официально объявили, что Москва нарушила основной акт России-НАТО, что в полной мере развязывает руки Соединенным Штатам.

Васильев полагает, что в случае полного разгрома ВСУ на территории Украины вполне могут появиться силы НАТО. И сражаться с ними россиянам придется.