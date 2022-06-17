В Татарстане депутат восстал против детской модной книги про однополую любовь

В Татарстане депутат Госсовета Эдуард Шарафиев попросил Прокуратуру республики принять меры и ограничить продажу и рекламу книги, которая явно, считает депутат, вредит детям. В данном случае в немилость попала книга "Лето в пионерском галстуке".

Как сообщает "Вечерняя Казань", депутата возмутила пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди детей, а также действия торговцев книгами, которые не смотрят на маркировку 18+ и спокойно продают книгу подросткам.

Книга Катерины Сильвановой и Елены Малисовой "Лето в пионерском галстуке" вышла 200-тысячным тиражом в октябре 2021 года и сразу стала активно продвигаться в массы с помощью рекламы в соцсетях. И книга пошла в народ. Молодежь начала снимать сюжеты по ней в "ТикТоке", некоторые даже начали набивать цитаты из произведения в виде тату.

Если кратко, то в романе главный герой вспоминает, как в советскую бытность отдыхал в лагере и воспылал нежными чувствами к вожатому-студенту. Любовь оказалась взаимной. Парни встретились через 20 лет.

Сам депутат признался, кто книгу не читал, но осуждает.

"Понять, что в книге пропагандируются нетрадиционные сексуальные отношения, можно по аннотации и отзывам читателей. Маркировка 18+ и плотная упаковка тоже сделаны не просто так. При этом беспокоит, что книга активно рекламируется в Интернете, в книжных магазинах находится в открытом доступе и продается подросткам. ... Никоим образом не хочу, чтобы мое обращение в прокуратуру стало триггером для закручивания гаек, введения цензуры, во всем должна сохраняться грань разумного, но наших детей надо оградить от ползучей пропаганды гомосексуализма, идущей из Гейропы".