Члены ОНК посмотрели, как в СИЗО Казани содержат пожизненно осужденных Курицина и Марухина

Члены общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Татарстана проверили, каковы условия содержания в СИЗО № 1 Казани для пожизненно осужденных и бывших сотрудников-правоохранителей.

Председатель союза общественных деятелей РТ Алексей Даренков и предправления благотворительного фонда "Ярдам-Помощь" Ильгам Исмагилов поговорили с Юрием Марухиным и Виктором Курициным. Оба ранее получили пожизненные сроки, оба были этапированы в Казань из известной колонии "Полярная сова" в ЯНАО. По данным "Бизнес Онлайн", также состоялся разговор с задержанным в Болгарии по делу ОПГ "Перваки" Владиславом Мухиным, который сейчас ожидает суда.

К этим, известным в криминальных кругах, персонам интерес общества и СМИ высок, а потому общественники и решили посмотреть, как их содержат в СИЗО. В ОНК отметили, что никто из перечисленных на условия в СИЗО не жалуется.

"Касаемо пожизненно лишенных свободы это естественно: условия содержания в следственном изоляторе в родном для них городе Казани намного мягче, чем в колониях, где они содержатся во время отбывания наказания. Курицин, например, даже оценил условия как „более чем благоприятные“", — сказал по итогам посещения изолятора Алексей Даренков.

Члены ОНК не нашли никаких нарушений прав человека в СИЗО № 1.