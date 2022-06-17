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Фото: prokazan.ru

Это редкая возможность: Павел Глоба назвал знак Зодиака, который в конце июня точно разбогатеет

17.06.2022, 06:00 276 prokazan.ru
Одним богатство достается по наследству, другим - по счастливой случайности. Но есть и третий вид богачей - они попали в нужное время и в нужное место. Шанс на богатство в конце июня появится у одного знака Зодиака, считает советский и российский астролог Павел Глоба. Сильное влияние Меркурия на дела этого знака и ход событий в его жизни дадут редкую, по словам специалиста, возможность сорвать куш.

Лев

Лев давно ждал этого шанса, потому как начало года для знака было не слишком удачным. Сейчас, во второй половине июня, знаку стоит насторожиться: счастливый шанс появится с неожиданной стороны, и по невнимательности можно пропустить его.
 
Чтобы этого не случилось, Глоба советует Львам быть внимательными: слушайте, что говорит вам ваше окружение и ваше сердце. Когда тот самый счастливый шанс появится, у вас появится внутренний отклик. Даже сложное и безнадежное дело почему-то покажется заманчивым. Слушайте интуицию, идите за ней, все получится.
 
Для Льва удачными будут рабочие дела, решение любых деловых вопросов. Лев сможет выиграть в лотерею, получит потрясающие известия.
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17:05, 12.06.2022
Пьяный курсант устроил ДТП в центре города: Сбитый пешеход упал в воду, один из пассажиров умер
15:30, 12.06.2022
Она хотела спасти машину, но ее саму уже не спасли: Женщина утонула в ушедшей на дно водоема машине
12:58, 12.06.2022
Мал, да удал: Медвежонок пробрался во двор частного дома и напал на 5-летнюю девочку и пенсионерку
05:00, 12.06.2022
Офицеp вывез подчиненного в лес, пpостpелил ему ногу, отбил пальцы за пpогул на службе
01:00, 12.06.2022
Хочешь, я тебя прям здесь зарежу?: в городском автобусе за руку поймали пожилого извращенца
19:00, 11.06.2022
Бывшего депутата Госдумы нашли мертвым
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Какова цена жизни: стало известно, сколько получают на Украине иностранные наемники
15:04, 11.06.2022
Умственно отсталого подростка заподозрили в сексуальном надругательстве на девочками 5 и 7 лет
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Жене офицера, организовавшей фонд помощи участникам спецоперации на Украине, спалили автомобиль
13:35, 11.06.2022
Украинские военные потребовали выпустить их с завода «Азот» вместе с заложниками
10:27, 11.06.2022
Отец до смерти избил рецидивиста за домогательства к его 13-летней дочери
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05:00, 11.06.2022
Кадыров исполнил стихотворение про Украину
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Впала в кому – реанимировали, но снова за свое: 13-летняя девочка умерла от отравления наркотиками
20:15, 10.06.2022
Трупы кошек и собак лежали в пруду прямо в черте города: Найдено стихийное кладбище животных
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Воспитательница в садике в кровь разбила нос пятилетнему мальчугану за шалости
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Насильника задержали на месте преступления: Мужчина надругался над своей 7-летней землячкой
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Прощай, МакДак! Теперь официально!: В Татарстане закрылись все 19 ресторанов, что будет дальше?
17:10, 10.06.2022
Наказал за отсутствие на службе: Офицep вывeз пoдчинeннoгo в лec,пpocтpeлил ему нoгy и yгpoжaл yбить
16:06, 10.06.2022
СК ищет лжеврача и его жену, которые якобы лечили детей с ДЦП, а на самом деле на них зарабатывали
14:31, 10.06.2022
Воспитательница разбила нос 5-летнего: Мать забрала сына из детсада прямиком в больницу
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Не умеешь – не берись: Из-за неосторожного обращения с оружием застрелили 14-летнего подростка
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Солите руль и не говорите о ДТП: названы мистические приметы водителей и пассажиров в Казани
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13:13, 23.04.2021
Пожизненно и 8,5 лет сверху: татарстанскому киллеру Ринтику вынесли удивительный приговор
11:39, 15.04.2021
Меньше миллиона не брали: на чем просчиталась дерзкая и неуловимая банда Бонни и Клайда из Казани
12:45, 13.04.2021
Не виновен: беременная девушка осужденного за педофилию парня из Татарстана намерена защищать его
15:43, 06.04.2021
Мне терять уже нечего: жительница Казани разоблачила мошенников, поджигающих дома ради страховки
13:36, 29.03.2021
Никогда себе не прощу: глава поселка в Татарстане застрелил женщину вместо лисы, но избежал тюрьмы
07:16, 27.03.2021
Звериные перфомансы: как подравшиеся слоны в цирке Казани раскололи общество и поссорили звезд
07:00, 24.03.2021
Кто ответит за жизни людей? В Татарстане решили строить ЖК в зоне сибиреязвенного скотомогильника
15:49, 16.03.2021
Хлеб делили, думал, братья: как партнеры по бизнесу в Казани превратились в заклятых врагов
19:04, 12.03.2021
Роли четко распределены: что происходит внутри цыганской ОПГ, берущей людей в рабство в Казани
07:13, 10.03.2021
Деньги отмывают, а щенки умирают: зоозащитники в Казани требуют закрыть Зооцентр
12:48, 07.03.2021
Мужчины ущемляют в дорожных правах: как работается женщинам в такси на улицах Казани
11:07, 24.02.2021
Это уже надломленные люди: чего ждать Татарстану после выхода на волю самых кровавых бандитов 90-х
17:45, 20.02.2021
Дети просились с ним: многодетная мать в Казани после ДТП осталась без мужа и с огромным долгом
14:10, 19.02.2021
Если это и памятник, то хрущевской эпохе: как в Казани пройдет реновация речпорта и нужна ли она
14:02, 18.02.2021
Каршеринг на тропе войны: по дорогам Казани носятся неуловимые и безнаказанные лихачи
15:05, 16.10.2020
Ситуация сложная, не скрываем: в больницах Казани копятся очереди, Минздрав просит не паниковать
15:43, 14.07.2020
В Казани начали открывать торговые центры, но там пока пусто: фоторепортаж
11:30, 16.06.2020
“Разве мы виноваты?”: как регистрация иностранцев в Казани переросла в беспорядки с участием полиции
20:45, 11.12.2019
«Когда я освободился, будто попал в рай»: экс-заключенный из РТ о жизни в колонии
18:44, 05.02.2019
«Плачу 2 ипотеки, живу в «курятнике»: аварийщики о том, как живут на 6 кв.м.
16:02, 25.01.2019
Казанцы перестали выбрасывать мусор на свалки, сортируя его дома
12:53, 21.01.2019
Проход в десятки сантиметров и забор: дом на Бутлерова оказался в изоляции
10:41, 18.01.2019
Водители жалуются на нечищенные стоянки, а дорожникипаркуют там грязный снег
16:24, 16.01.2019
Фоторепортаж: сколько водителей скручивают номера в центре Казани, мешая другим
10:13, 14.01.2019
Неизвестная Казань: улица Волкова с уникальным домом и воспоминаниями жителей
08:35, 05.12.2018
Без воды, газа и канализации. Мама с двумя детьми пытается выжить в бараке
17:00, 14.11.2018
Казанца оштрафовали за разоблачительный пост Вконтакте на 55 тысяч рублей
12:18, 25.10.2018
«Сделали не по закону, а по понятиям». Пенсионер пожаловался на захват дома УК
12:42, 19.10.2018
Мне сломали 3 ребра. Казанец пожаловался на издевательства со стороны полиции
18:45, 05.07.2018
«Нас поджигают, чтобы согласились»: Мать с ребенком-инвалидом переселяют из центра в Юдино
12:28, 23.05.2018
В Казани ради новой дороги от Кварталов до М7 могут уничтожить три новых поселка
11:53, 16.05.2018
«Решил за 3 дня». Московский бизнесмен бросил столицу и уехал жить в деревню под Казанью