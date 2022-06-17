Это редкая возможность: Павел Глоба назвал знак Зодиака, который в конце июня точно разбогатеет

Одним богатство достается по наследству, другим - по счастливой случайности. Но есть и третий вид богачей - они попали в нужное время и в нужное место. Шанс на богатство в конце июня появится у одного знака Зодиака, считает советский и российский астролог Павел Глоба. Сильное влияние Меркурия на дела этого знака и ход событий в его жизни дадут редкую, по словам специалиста, возможность сорвать куш.

Лев

Лев давно ждал этого шанса, потому как начало года для знака было не слишком удачным. Сейчас, во второй половине июня, знаку стоит насторожиться: счастливый шанс появится с неожиданной стороны, и по невнимательности можно пропустить его.

Чтобы этого не случилось, Глоба советует Львам быть внимательными: слушайте, что говорит вам ваше окружение и ваше сердце. Когда тот самый счастливый шанс появится, у вас появится внутренний отклик. Даже сложное и безнадежное дело почему-то покажется заманчивым. Слушайте интуицию, идите за ней, все получится.

Для Льва удачными будут рабочие дела, решение любых деловых вопросов. Лев сможет выиграть в лотерею, получит потрясающие известия.