Жители Мариуполя рассказали о зверствах националистов в отношении детей

Боевики националистического полка «Азов»*, в отношении членов которого в РФ возбуждены уголовные дела, совершали преступления в отношении детей в Мариуполе. Только сейчас жители города решились рассказать обо всем. А начались такие преступления в 2015 году. При этом правоохранители "закрывали на все глаза".

"Они подвергали сексуальному насилию девочек. В этой связи в начале 2015 года я отправил свою единственную дочь в Санкт-Петербург к родственникам. Кому было к родственникам отправить, тот так и делал", - рассказал ТАСС один из жителей города.

Полицейские же при власти нацистов попросту отказывались принимать от пострадавших родителей заявления, затягивали следственные действия.