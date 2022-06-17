Школьники получили на завтрак не молоко, а герметик

В городе Джуно, штат Аляска, США, более чем 10 детям подали на завтрак вместо молока герметик. Таким "блюдом" порадовали учеников начальной школы и двоих взрослых.

Об ошибке узнали только тогда, когда часть детей начала жаловаться, в горле "жжет". Один ребенок успел выпить больше остальных, его доставили в больницу.

Предполагается, что инцидент случился из-за перепутанных упаковок, поскольку разлив происходил через дозатор, куда был помещен герметик для пола, похожий на молоко. Оба продукта хранились на складе за пределами учебного заведения.