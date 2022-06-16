В спецприемнике Казани нашли труп украинца, которого задержали полицейские

В Казани на Милицейской в специальном приемнике МВД для административно арестованных нашли труп задержанного мужчины. Предположительно, он покончил с собой.

"По данному факту проводится проверка, по результатам которого будет принято процессуальное решение", - сообщили в МВД Татарстана.

Умерший был гражданином Украины. Его задержали стражи порядка 13 июня в нетрезвом виде. Документов, которые бы подтверждали его право находиться в нашей стране, у мужчины не было.

Его арестовали на пять суток. В дальнейшем должен был начаться процесс по его высылке из России.