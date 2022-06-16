Очередная группа добровольцев из Татарстана отправилась на Украину в зону СВО

В зону спецоперации на Украину каждый день отбывают добровольцы из Татарстана. Сегодня, 16 июня, из Казани отправились 10 мужчин - все они жители разных районов республики.

"Каждый день мы отправляем служить по контракту в среднем 8-10 человек. Все кандидаты проходят серьезный отбор, который завершается медицинским обследованием и тестированием на профессиональную ориентацию. Проще говоря, мы путем проверки выбираем, где будет служить кандидат", – рассказал старший инструктор пункта отбора на военную службу по контракту Виктор Никитин.

По большей части, добровольцы - мужчины в возрасте от 30 лет, имеющие опыт военной службы. Немало тех, кто уже побывал в "горячих" точках ранее.

"Оставаться в стороне, когда такое творится в мире, в стране – нельзя. Я всегда хотел связать свою жизнь с армией. Сейчас самое время", – сообщил Илья Егоров, его цитирует "Татар-информ".