Достаем малиновые пиджаки?: Казанский экономит рассказал, ждать ли в России повторение 90-х

За последние три месяца в России произошло много изменений. Это и постоянное введение против нас пакетов санкций, инфляция, скачки курса рубля, подорожание продуктов и товаров. Все это породило волну беспокойства у жителей России, в том числе у татарстанцев. Люди говорят и видят разные пути развития события. Кто-то говорит, что скоро будут новые 90-е и полный разрыв отношений с Западом, а другие же видят в кризисе новое начало для страны.

Так что же сейчас происходит в экономической сфере, куда это нас может привести? Стоит ли начинать бизнес и что вообще ждет класс предпринимателей? Возможен ли уход от доллара и повлияет ли на нас обвал рынка в США? Обо всем об этом Prokazan.ru поговорили с руководителем центра разработки бизнес-планов “Позитив Консалтинг” Иреком Галямовым.

"Народ пытается сохранить свой капитал"

По словам эксперта, экономика России, да и в целом мировая, "находится в таком состоянии, скажем так, полета над бездной, в критической ситуации". На это указывает основной показатель, который мы сейчас наблюдаем, инфляция. Она растет и семимильными шагами в некоторых странах мира.

"Сейчас в России конкретно произошло повышение на продовольствие, на товары первой необходимости, на автомобили, да и практически на весь спектр товаров произошло резкое повышение цены. Это связывали с резким ростом курса доллара, однако он на уровне 58 рулей уже скорректировался, а возврата к прежним ценам почему-то не происходит. В основном другие аспекты влияют, такие как санкции, геополитическая ситуация, специальная операция, которая проводится. Сейчас происходит такое резкое обнищание населения и на этом фоне люди сейчас пытаются активно спасать свои накопления", - рассказал нам Ирек Галямов.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Как рассказал нам экономист, когда ставка ЦБ поднялась под 21%, люди стали заходить в депозиты, срок которых вот-вот истечет. Перед населением встает вопрос - как сберечь свой капитал?

"Народ пытается в недвижимости, в акциях и облигациях сохранить свой капитал. Моментов для фиксации капитала не происходит. В 90-е годы люди от высокой инфляции деньги фиксировали в долларах. Сейчас же фактически доллар хотят вывести из игры", - отметил Ирек Галямов.

Как отметил экономист, теорий на счет дальнейшего хода событий много. Некоторые эксперты говорят о возможных ограничениях также рублевых депозитов, кто-то видит после инфляции и обнищания общества, как следствие возможно встанет вопрос о уравнивание заработной платы, и так сказать, трансформации частной собственности.

"Фактически на уровне покупательской способности, на уровне запуска экономики, как это будет происходить, очень много вопросов. Мнений много об этом. Хотя я вижу некоторые триггеры, но это не будет в моменте, через год или два, достаточно долгий процесс. Ну и это всего лишь возможный сценарий и субъективный момент такой", - отметил эксперт.

Когда ждать крах доллара?

Сейчас необходимо не просто заменять какие-то пробелы, возникшие от ухода многих компаний, а полностью начать развиваться, перестраиваться и уходить от навязанных правил игры Западом, добавил Ирек Галямов.

"И вообще все системы, которые сейчас под давлением Запада и гегемона США и зеленого доллара, которые пришли, надо потихоньку выживать. Я не говорю, что это возврат в 90-е и какая-то ситуация, которая была до этого. Это своеобразные "Черный лебедь" Насима Талиба", - сказал эксперт.

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Однако возникает вопрос возможен ли уход от доллара? Как рассказал эксперт, уход возможен, если только будет полностью изменена информационно-технологическая концепция, то есть полного отключения от внешней среды интернета России. Сейчас это достаточно тяжело сделать, так как есть также криптовалюта, финансовые и инвестиционные схемы, которые работают вне традиционной системы финансово-денежных расчетов, именно поэтому полностью уйти от доллара не получится.

"Люди понимают, что можно купить криптовалюту, и ей расплачиваться и на данном этапе вести финансово-денежные отношения. Криптовалюта является одним из прогрессивных изобретений человечества. На нее приходится небольшая часть оборота в мире, но технологией блокчейн, которая применяется, является очень перспективной", - отметил Ирек Галяямов.

Что будет с криптовалютой?

Несмотря на перспективу эта валюта тесно связана с долларом, так как курс биткоина номинируется в этой валюте. Поэтому любые негативные события вокруг доллара криптовалюта будет ощущать на себе.

И вот недавно в Америке случился очередной обвал рынка из-за зашкаливающей инфляции. Как сообщают многие эксперты, это только начало, все идет к рецессии, а крипта в условиях кризиса просто "обнулится". Уже сейчас эксперты наблюдает резкое падение в стоимости, в результате чего некоторые биржи приостановили вывод биткоинов. Это и заметили граждане России, которые уже сейчас начинают волноваться о своих активах, ведь переводить и снимать средства из-за «экстремальных рыночных условий» платформы своим пользователям не дают.

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Как отметил Ирек Галямов, что мировая экономика тесно связана между собой, поэтому мы почувствуем также на себе отголоски проблем на фондовом рынке той же Америки.

"Говорить о том, что если у них будет плохо, то у нас лучше это неправильно, потому что весь поток мировой, он является взаимосвязанным, если смотреть с точки зрения привлечения инвестиций, размещения производственных площадок, обеспечения необходимыми продуктами продовольственный рынок, рынок услуг и производственный. На инфляцию также повлияла пандемия коронавируса, просто это процесс с опозданием идет. Уже сейчас многие страны Запада понимаю, что холодная война и железный занавес с Россией не выгоден. Мы взаимосвязаны, и многие компании болезненно переживают уход из России", - отметил эксперт.

Начинать ли бизнес или опасно?

Многие видят в сегодняшнем кризисе пласт для развития отечественного бизнеса. По мнению Ирека Галямова, именно предпринимательский пласт будет играть большую роль сейчас, которые ищут возможности закрытия каких-то ниш.

"Я считаю, если это в политическом плане не будет задевать интересы государства, нужно предпринимательскому сектору отдать наиболее ведущую роль в развитии экономики, потому что предприниматели - народ креативный, они находят способы для развития. Наш российский народ особенно творческий, так как управление госсобственностью оно бывает неэффективным", - отметил эксперт.

Однако при начале бизнеса нужно понимать, что за просто правом вхождения на рынок требуются технологии производственные площадки и инвестиции.

"Если установится между технологией бизнеса и властью адекватные и понятные правила игры, то в принципе есть возможность для развития, но какова вероятность того, что власть не пересмотрит отношение к тем западным компаниям, которые ушли? В один прекрасный день скажут, что санкции снимают и все эти компании возвращаются. Если такое произойдет, надо на каждой бирке и ценнике написать, что эта компания в 2022 году ушла из России, заморозила рабочие места, чтобы поколение после нас знали, что эти компании бойкотировали рынок России, и что они еще раз могут это сделать. Стоит ли покупать их товар и поддерживать их бизнес после этого?"- поделился эксперт.

Помимо этого он также добавил, что необходимо начать решать имеющуюся проблему в России, а именно необходимо доплачивать людям интеллектуального и физического труда. Создавать систему мотивации и справедливой оценки труда и развивать в целом индустрии производственных площадок. Также возрождать слой интеллигенции, который сейчас практически отсутствует. Учителя, врачи и специализации, которые были упущены из виду, должны снова преобладать, уважаться и почитаться, а также хорошо оплачиваться. Ведь сейчас все наоборот, и многие уходят в более высокооплачиваемые профессии.