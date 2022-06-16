Шквал, град и жара: синоптики пообещали жителям Татарстана неспокойные выходные

Синоптики республиканского Гидрометцентра сообщили, что в предстоящие выходные в Татарстане будет довольно контрастная погода: жара, грозы и шквалистый ветер.

Погода будет жаркой, но крайне неустойчивой, возможны грозы с порывами ветра до 24 метров в секунду.

Завтра, 17 июня, и в выходные дни, 18−19 июня, сохранится неустойчивая погода с кратковременными дождями. Продлено действие штормового предупреждения. Ожидаются грозы, ливни, местами - град.

Днем в пятницу и субботу прогнозируют 22−27 градусов жары, в воскресенье чуть меньше — плюс 20−25 градусов.

По предварительному прогнозу, в начале следующей недели, 20 июня, сохранится теплая погода (плюс 21−26 градусов) с дождями и грозами.