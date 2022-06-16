Заслужили: Павел Глоба назвал два знака Зодиака, которых ждет богатство в конце июня 2022

Советский и российский астролог Павел Глоба отметил, что в последней декаде июня 2022 года два знака Зодиака смогут рассчитывать на обильный финансовый поток. И это будет вполне заслуженно, ведь они создали нужные предпосылки для богатства, а звезды только немного помогут им.

Дева

Девы много работали, сделали большой прорыв, приняли важные решения, не так давно что-то существенно поменяли в своей жизни. Они рисковали, но риск был оправданным. Глоба считает, что Девы с 20 июня могут и должны рассчитывать на увеличение доходов как минимум и на богатое наследство как максимум. Не исключены выигрыши в лотерею.

Козерог

Для Козерогов последняя декада июня - лучшее время, чтобы поправить финансовое положение. Чтобы деньги потекли в руки представителей знака, астролог рекомендует как можно скорее избавиться от долгов, особенно - мелких. Они тянут вниз, не дают энергии благосостояния пройти к человеку. В конце июня возможны новые предложения, смена работы.