Достало все: школьница сбежала из дома сразу после сдачи ЕГЭ

В Екатеринбурге школьница сбежала из дома сразу после того, как сдала ЕГЭ. Маме и отцу она оставила записку, в которой пояснила, что устала и собирается далее жить самостоятельно. Второй день ее телефон вне доступа, мать школьницы обратилась в полицию.

Мать пояснила, что недавно ее дочь познакомилась с молодым человеком и сразу попала под его влияние.

"Она всегда была домашним ребенком, никогда не сбегала, не представляю, кто ей что мог наговорить", — рассказала мама девушки порталу E1.

Девочка нуждается в лечении. Год назад ей удалили большую опухоль мозга, ей нужно принимать лекарства, в противном случае возможны приступы эпилепсии.