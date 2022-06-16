В Казани бродячий пес напал на мальчика, игравшего во дворе в футбол

В Казани бродячая собака внезапно напала на ребенка, который играл в футбол во дворе дома. Все случилось на дворовой территории одного из жилых домов на проспекте Победы. Как сообщает ГТРК "Татарстан", у ЧП были очевидцы, к тому же происходящее попало на видеокамеры.

Однако казанцы выразили сомнение, что виновата во всем собака. Мальчик, играя, сам пошел на нее, в ее сторону. Многие считают, что он спровоцировал животное. Оппоненты же настаивают, что в Казани неэффективно решается проблема с бесхозными животными и просят власти принять меры.