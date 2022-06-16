Пенсия на карту – это удобно и выгодно

С каждым годом все больше пенсионеров предпочитают получать свою пенсию на банковскую карту. И это, на самом деле, очень удобно:

не нужно ждать прихода почтальона в назначенный день

не приходится оформлять доверенности в случае отсутствия по месту регистрации на день выплаты

деньги безопасно хранятся на «пластике»

есть возможность получать дополнительный доход

к банковской карте «привязаны» современные сервисы, которые делают жизнь проще и экономят время.

Новоиспеченный пенсионер Николай Фомин рассказывает о том, почему решил получать пенсию на карту Сбербанка.

«Я работал инженером и всегда старался не отставать от жизни – следил за техническими новинками. Смартфоном пользуюсь уже несколько лет – купил самый на тот момент современный, по совету сына. А так как зарплату я получал на карточку Сбера, то приложение Сбербанк Онлайн тоже освоил быстро и с удовольствием начал им пользоваться. Сейчас я разобрался в нем настолько, что даю консультации даже своим детям и друзьям.

Вопрос, куда переводить пенсию, в общем-то даже не стоял. Не представляю, как можно в XXI веке все еще ждать у двери почтальона с пенсией! Карта дает свободу перемещений и удобство. Я строю дом и расплачиваюсь с подрядчиками чаще онлайн. С одной стороны, это быстро, не нужно никуда ехать, везти наличку, тратиться на бензин. С другой – позволяет контролировать расходы. Когда часто тратишь деньги в разных местах (а стройка дело такое!) потом трудно вспомнить – кому и сколько заплатил. А в Сбербанк Онлайн открыл, посмотрел - и все ясно.

Еще, конечно, очень помогает функция «автоплатеж» в Сбербанк Онлайн – я подключил и на коммунальные услуги, и на интернет, и на сотовую связь. Так сложилось, что в семье оплата регулярных платежей всегда была закреплена за мной, но сейчас, когда все мысли заняты строительством, просто не до того.

Так что всем рекомендую получать пенсию именно на карту Сбера. Это современно, удобно и выгодно!