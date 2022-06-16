Сбербанк провел велопробег для казанских любителей спорта

15 июня татарстанское отделение Сбера организовало велопробег, приуроченный к Дню России. Идею поддержали сотрудники банка и компаний экосистемы Сбера, а также партнеры и просто любители велосипедных прогулок.

Принять участие в мероприятии смогли любые желающие, кто поддерживает спорт, уверенно держится на велосипеде и ведет здоровый образ жизни. Маршрут велопробега заключал в себя набережную озера Кабан и старо-татарскую слободу. Также в рамках прогулки участники организовали флешмоб и выстроились вместе со своими велосипедами в форме сердца.

Рушан Сахбиев, управляющий отделением «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк:

«Спорт – важная часть корпоративной культуры Сбера. Сотрудники банка постоянно участвуют в городских и республиканских соревнованиях, мы регулярно проводим активности в поддержку здорового образа жизни. Подобные мероприятия показывают отличный пример сплоченности и командного взаимодействия».