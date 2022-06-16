Там тысяча в день:глава делегации Украины назвал честные потери ВСУ, о которых молчит Зеленский

Украина каждый день теряет в Донбассе до 1 тыс. человек убитыми и ранеными. Минимум - гибнут ежедневно не менее 500 человек, об этом заявил глава украинской делегации Давид Арахамия.

Как сообщает Axios, такое заявление Арахамия сделал во время визита в Вашингтон. В то же время президент

Украины Зеленский не так давно заявил о потере ежедневно до 100 солдат убитыми.

За последние две недели, сообщил Арахамия, это число значительно выросло.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов армии США генерал Марк Милли заявил, что Вашингтон и Киев приблизительно одинаково оценивают потери украинской армии.