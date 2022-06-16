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Фото: yakutsk.ru

Там тысяча в день:глава делегации Украины назвал честные потери ВСУ, о которых молчит Зеленский

16.06.2022, 09:05 100 prokazan.ru
Украина каждый день теряет в Донбассе до 1 тыс. человек убитыми и ранеными. Минимум - гибнут ежедневно не менее 500 человек, об этом заявил глава украинской делегации Давид Арахамия.
 
Как сообщает Axios, такое заявление Арахамия сделал во время визита в Вашингтон. В то же время президент
 
Украины Зеленский не так давно заявил о потере ежедневно до 100 солдат убитыми.
За последние две недели, сообщил Арахамия, это число значительно выросло.
 
Председатель Объединенного комитета начальников штабов армии США генерал Марк Милли заявил, что Вашингтон и Киев приблизительно одинаково оценивают потери украинской армии.
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СК ищет лжеврача и его жену, которые якобы лечили детей с ДЦП, а на самом деле на них зарабатывали
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Воспитательница разбила нос 5-летнего: Мать забрала сына из детсада прямиком в больницу
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Мужчина заколол отверткой своего политического оппонента, не сойдясь во мнении
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Не умеешь – не берись: Из-за неосторожного обращения с оружием застрелили 14-летнего подростка
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Президент Финляндии отменил ужин с королем Швеции после того, как Путин высказался о Петре I
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Жительница Рубежного рассказала, как снайпер ВСУ убил ее мужа, а потом не давал забрать его тело
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Украинские власти признали, что ВСУ теряют каждый день от 100 до 200 военных убитыми
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Школьник пытался вылечить заикание мухоморами с Wildberries и оказался в реанимации
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Суд на Донбассе приговорил наемников из Марокко и Британии к смертной казни
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Полицейский залез на крышу остановки, выполняя команду начальства «Стой на остановке»
07:00, 10.06.2022
Мужчина умер после обрезания,а найденную в бетоне жертву сперва изнасиловали:Главное на утро 10 июня
06:30, 10.06.2022
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Мужчина умер после того, как ему сделали операцию по обрезанию
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Мне терять уже нечего: жительница Казани разоблачила мошенников, поджигающих дома ради страховки
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Никогда себе не прощу: глава поселка в Татарстане застрелил женщину вместо лисы, но избежал тюрьмы
07:16, 27.03.2021
Звериные перфомансы: как подравшиеся слоны в цирке Казани раскололи общество и поссорили звезд
07:00, 24.03.2021
Кто ответит за жизни людей? В Татарстане решили строить ЖК в зоне сибиреязвенного скотомогильника
15:49, 16.03.2021
Хлеб делили, думал, братья: как партнеры по бизнесу в Казани превратились в заклятых врагов
19:04, 12.03.2021
Роли четко распределены: что происходит внутри цыганской ОПГ, берущей людей в рабство в Казани
07:13, 10.03.2021
Деньги отмывают, а щенки умирают: зоозащитники в Казани требуют закрыть Зооцентр
12:48, 07.03.2021
Мужчины ущемляют в дорожных правах: как работается женщинам в такси на улицах Казани
11:07, 24.02.2021
Это уже надломленные люди: чего ждать Татарстану после выхода на волю самых кровавых бандитов 90-х
17:45, 20.02.2021
Дети просились с ним: многодетная мать в Казани после ДТП осталась без мужа и с огромным долгом
14:10, 19.02.2021
Если это и памятник, то хрущевской эпохе: как в Казани пройдет реновация речпорта и нужна ли она
14:02, 18.02.2021
Каршеринг на тропе войны: по дорогам Казани носятся неуловимые и безнаказанные лихачи
15:05, 16.10.2020
Ситуация сложная, не скрываем: в больницах Казани копятся очереди, Минздрав просит не паниковать
15:43, 14.07.2020
В Казани начали открывать торговые центры, но там пока пусто: фоторепортаж
11:30, 16.06.2020
“Разве мы виноваты?”: как регистрация иностранцев в Казани переросла в беспорядки с участием полиции
20:45, 11.12.2019
«Когда я освободился, будто попал в рай»: экс-заключенный из РТ о жизни в колонии
18:44, 05.02.2019
«Плачу 2 ипотеки, живу в «курятнике»: аварийщики о том, как живут на 6 кв.м.
16:02, 25.01.2019
Казанцы перестали выбрасывать мусор на свалки, сортируя его дома
12:53, 21.01.2019
Проход в десятки сантиметров и забор: дом на Бутлерова оказался в изоляции
10:41, 18.01.2019
Водители жалуются на нечищенные стоянки, а дорожникипаркуют там грязный снег
16:24, 16.01.2019
Фоторепортаж: сколько водителей скручивают номера в центре Казани, мешая другим
10:13, 14.01.2019
Неизвестная Казань: улица Волкова с уникальным домом и воспоминаниями жителей
08:35, 05.12.2018
Без воды, газа и канализации. Мама с двумя детьми пытается выжить в бараке
17:00, 14.11.2018
Казанца оштрафовали за разоблачительный пост Вконтакте на 55 тысяч рублей
12:18, 25.10.2018
«Сделали не по закону, а по понятиям». Пенсионер пожаловался на захват дома УК
12:42, 19.10.2018
Мне сломали 3 ребра. Казанец пожаловался на издевательства со стороны полиции
18:45, 05.07.2018
«Нас поджигают, чтобы согласились»: Мать с ребенком-инвалидом переселяют из центра в Юдино
12:28, 23.05.2018
В Казани ради новой дороги от Кварталов до М7 могут уничтожить три новых поселка
11:53, 16.05.2018
«Решил за 3 дня». Московский бизнесмен бросил столицу и уехал жить в деревню под Казанью