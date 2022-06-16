В Татарстане на семью покойного, с могилы которого дважды спилили крест, пытаются свалить вину

В Актанышском районе Татарстана, где во второй раз спилили православный крест на могиле покойника Виктора Смирнова, события развиваются стремительно. Пока глава района Энгель Фаттахов уходит в отставку по собственному желанию, обвинив "злые силы" в провокациях, полиция решила заподозрить в спиле креста саму семью покойного.

Напомним, что в первый раз крест на могиле Смирнова спилили в октябре минувшего года. Скандал разразился на всю страну. Возбудили дело, но виновных не нашли. С должности тогда ушла замглавы районной администрации Райхана Галимяновой, которая имела неосторожность посоветовать родственникам покойного не ставить больше крест на могилу, поскольку в районе живут преимущественно мусульмане и это им не понравится.

В ноябре на могиле Смирнова поставили новый крест, чуть меньшего размера.

10 июня крест спилили снова. Возбудили еще одно уголовное дело.

Свояченица покойного Ирина Грегоржевская сообщила в интервью "Вечерней Казани", что на родственников покойного началось давление, которое с каждым днем нарастает.

"Я, конечно, понимаю, что правоохранительные органы должны отрабатывать все версии, но то, что сейчас творится, уже за гранью, - возмущена Грегоржевская. - Так, 12 июня прямо с районного Сабантуя забрали в местный отдел полиции моего молодого человека Рустема Бархатова, который проходит свидетелем по обоим уголовным делам, поскольку оба раза бывал на кладбище вместе с родными Виктора после осквернения его могилы. В полицию Рустема увез мужчина в гражданской одежде, предложил пройти проверку на полиграфе. Рустем согласился, ему скрывать нечего, как и всем нам. А в отделе у него начали требовать написать явку с повинной! Давили на него, мол, давай, признавайся, что это ты ночью крест спилил! Естественно, Рустем отказался, его в итоге отпустили".

Потом допросили двоюродного брата. При этом, говорит Ирина, его незаконно удерживали в отделе. В МВД Татарстана жалобы родных Смирнова не комментируют, отмечая, что расследование дела идет, и пока выводы делать рано.