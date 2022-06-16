Зеленский сообщил о потерях ВСУ, а в России вернут способ оплаты смартфоном: Главное на утро 16 июня

Каким будет лето в Татарстане? Когда в России снова можно будет оплачивать все с помощью телефонов? Какие потери переживают ВСУ каждый день? Об этом и других не менее важных событиях – в утреннем дайджесте

ПОГОДА

В предстоящие сутки в Татарстане будет переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем и вечером местами пройдут кратковременный дождь и гроза. В некоторых районах ожидается сильный дождь, ливень, даже град.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный умеренный. Днем и вечером местами могут быть шквалистые усиления до 15-20 м/с, локально до 24 м/с. Температура воздуха ночью составит +14..+19˚. Максимальная температура воздуха днем +24..+29˚.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ СУТКИ

Зеленский признал, что потери ВСУ очень "болезненные"

До 11 июня украинские власти не говорили о потерях ВСУ. Все началось с главы офиса Зеленского Алексея Арестовича, которых заявил, что с февраля ВСУ теряют в среднем 100 человек убитыми в сутки (Подробности).

Обладатели карт "Мир" скоро получат новый способ оплаты смартфоном

25 октября введут операционные расчеты с помощью QR-кодов, сформированных на смартфоне (Подробности).

Профессор КФУ рассказал, каким будет лето, и когда наконец в Татарстан придет жара

По его словам, в июне температура воздуха на 3-4 градуса превышает климатическую норму (18 градусов выше нуля) для Татарстана (Подробности).

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Предварительно известно, что женщина хотела удержать своего сына, но выпала вместе с ним с третьего этажа (Подробности).

ИМЕНИНЫ

В этот день именины празднуют Афанасий, Денис, Дмитрий, Павел, Семен и Юлиан.

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

Состоялся космический полет первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой

16 июня 1963 года Валентина Терешкова на космическом корабле «Восток-6» совершила полет в космос. Она стала шестым по счету советским космонавтом. Одновременно на орбите находился космический корабль «Восток-5», пилотируемый космонавтом Валерием Быковским.

В день первого полёта в космос она сказала родным, что уезжает на соревнования парашютистов. О полёте они узнали из новостей по радио.

Терешкова довольно тяжело перенесла полет. Однако несмотря на тошноту и физический дискомфорт, она выдержала 48 оборотов вокруг Земли и провела почти трое суток в космосе, где вела бортовой журнал и делала фотографии горизонта.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ НА 16 ИЮНЯ

Православные в этот день вспоминают святого Лукиллиана, в народе же 16 июня называют Лукьяном Ветряком.

Если в доме есть больной человек, в этот день его сухие вещи нужно вывесить на улицу — ветер выдует большую часть проблем со здоровьем. Так считали прапрапрабабушки.

Они же не рекомендовали сушить белье на Лукьяна Ветряка в доме. Ветер все плохое выдует — нечисть выгонит, говорили предки. И старались очистить (то есть перестирать) как можно больше вещей.

16 июня запрещено совершать операции с деньгами. В народе верили, что в противном случае в карманах будет гулять ветер — то есть можно столкнуться с финансовыми проблемами.