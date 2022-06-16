Стопроцентный шанс: Павел Глоба назвал два знака Зодиака, которым повезет в лотерее после 16 июня

Вероятность выиграть в лотерею или в розыгрыше есть у каждого, но, как считают специалисты, она повышается, если на знак Зодиака непосредственно начинает влиять Меркурий. Под действием этой планеты шансы на выигрыш растут как на дрожжах. После 16 июня 2022 года такими счастливчиками станут два знака Зодиака, уверен советский и российский астролог Павел Глоба.

Телец

Телец - не большой любитель риска и лотерей, но сейчас ему действительно стоит купить билетик. Есть высокая, почти что стопроцентная вероятность, что он окажется выигрышным, счастливым. Будет отлично, если вы купите билет не сами, а вам его подарят знакомые или близкие, друзья, главное, чтобы они от души желали вам только самого лучшего. Наиболее счастливые для выигрыша в июне дни - 17, 19, 27 июня.

Весы

Весы тоже не слишком любят азарт, поскольку являются целостными, взвешенными натурами. Однако в июне наступает счастливый шанс и для этого знака: 19, 24, 28 июня наиболее высока вероятность выигрыша. Особенно может повезти тем, кто сыграет в жилищную лотерею. Чтобы удача и далее оставалась с вами, астролог советует не жадничать, а поделиться выигрышем с близкими и друзьями.