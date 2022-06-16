14-летний подросток запил чипсы энергетиком и умер

В Волжском районе Самарской области 14-летний мальчик умер после того, как запил энергетическим напитком съеденные только что чипсы, сообщает портал 63.ru.

Трапезу ребенка нарушила сильная боль в области груди. Он решил принять таблетку обезболивающего, но это не оказало никакого действия. Мать и отец мальчика сами отвезли сына в больницу, и там он скончался.

По информации портала, следователи начали проверку гибели ребенка. Они назначили ряд медэкспертиз, которые должны определить причину смерти мальчика.