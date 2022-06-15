Роспотребнадзор вводит дополнительные меры из-за риска завоза чумы

Роспотребнадзор России объявил о введении дополнительных меры из-за риска завоза чумы в страну. Всем региональным подразделениям поручили оценить готовность медицинских учреждений, выяснить, готовы ли врачи правильно действовать, если к ним поступит пациент с чумой.

Также должны быть определены категории населения, которые являются группой риска, а потому должны быть подвергнуты обязательной вакцинации от чумы.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала соответствующее постановление. Решение объясняется "сохраняющейся угрозой активизации природных очагов чумы на территории РФ", а также завоза чумы из "неблагополучных в эпидемическом отношении стран".

Глава Роспотребнадзора в декабре 2021 года сообщала, что в странах СНГ было зафиксировано 45 природных очагов чумы. По словам Анны Поповой, из-за изменения климата происходит "изменение границ очагов чумы".