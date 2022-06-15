«Во взрослом Яковлеве тот молодой мент из девяностых жив»: Руслан Булатов о новом сезоне сериала

20 июня в 21:00 на телеканале ТНТ выходит новый сезон приквела культового сериала «Полицейский с Рублёвки» – «Милиционер с Рублёвки». Это комедийный сериал о жизни молодого Яковлева до того, как он стал полковником. Выпускник высшей школы милиции Володя Яковлев получает своё первое назначение и сразу на Рублёвку, а его верной напарницей становится лейтенант Гудкова. Жизнь Яковлева начинает играть особыми красками, ведь теперь ему приходится не только жить с родителями, но и налаживать свою карьеру и личную жизнь.

В съёмках нового сезона принял участие наш земляк, уроженец Дербышек – Руслан Булатов. Мы решили узнать его поближе и разузнать немного информации, касающейся нового сезона «Милиционера с Рублёвки».

Руслан, расскажите немного о себе о своём детстве. Чем увлекались в школьные годы и чем занимались в свободное от учёбы время?

– Моё детство, как, наверное, и детство большинства детей девяностых, это 50/50 Сега и «Казаки–разбойники» во дворе. Когда учился в школе, посетил чуть ли не все кружки и секции, которые были в пешей доступности – от скрипки и фехтования до радиоэлектроники и лепки из глины. Очень любил кино и видеоигры и оттого каким-то волшебным образом выучил английский, просто потребляя контент с закадровым переводом типа Володарского и пиратских переводов игр того времени. Родители научили любить творчество, они у меня оба рисующие, мама шьёт, отец занимается дизайном в полиграфии, поэтому, что такое фотошоп, я узнал ещё в 1999 году, тогда у нас и появился первый Pentium.

Когда вы приняли решение о карьере актёра и где этому обучались? Сложно было сделать выбор?

– Это очень странная история. После школы я пошёл учиться в строительный колледж, просто чтобы не терять время и получить профессию, но, учась на первом курсе, узнал, что мой приятель, с которым мы всегда соперничали, решил поступить в театральное. Тогда я понял, что не бывать такому, чтобы он был актёром, а я строителем. Кстати, сейчас я уже начинаю осознавать, что технические специальности важнее и полезнее, но тогда мне было 16 лет, и я мечтал о кино. Получилось так, что я поступил, а он – нет. Я ушёл из строительного в театральный к ужасу своих родителей, от которого они, думаю, до сих пор не оправились, даже спустя столько лет. Потом было обучение в ГИТИСе, театр, кино и много чего ещё. Профессия актёра – это вообще постоянная учёба, всё всегда как в первый раз.

Играли в театре до начала актёрской карьеры? Если да, то в каком и какие роли вам запомнились больше всего?

– Люблю театр, но мой опыт репертуарного театра скорее отрицательный, чем положительный. Более тепло вспоминаю театральные фестивали, разовые спектакли, сайтспецифики, вербатимы и читки. В этом есть какая–то магия лаборатории – невымученность и, как следствие, свобода существования и исследования.

Вы из Казани. Расскажите о любимых местах в городе?

– Моё любимое место в Казани, как бы это ни было странно – мой родной посёлок Дербышки на окраине города. Небольшой посёлок вокруг оптико-механического завода КОМЗ, где все друг–друга знают, поколениями живут там. Может мне он так запомнился, потому что я был ребёнком, но есть там какая-то определенная магия. Лес, озеро, заброшенные дачи, завод, гаражи – что ещё нужно ребёнку для счастья, чтобы изучать этот мир?

У Вас уже ранее был опыт съёмок в эпизодах? Какой проект запомнился больше всего?

– Я много снимаюсь в эпизодах и очень люблю это дело, так как можно пробовать разное и часто. Не знаю, смог бы я сезонами играть одних и тех же персонажей в одних и тех же обстоятельства. Это, наверное, очень сложно – играть долго и много, при этом не стать скучным и предсказуемым.

Смотрели сериал «Полицейский с Рублёвки»? Как Вам кажется, что смог перенять взрослый Яковлев от молодого Володи?

– Взрослый человек – это тот же ребёнок, только разочаровавшийся как правило. Или же просто более консервативный или ставший более ответственным. Естественно, во взрослом Яковлеве тот молодой мент из девяностых жив, и наружу он вырывается в самые яркие моменты сериала, когда возникает стрессовая ситуация или алкогольное опьянение. Футбольная кричалка ЦСКА в исполнении Бурунова, как по мне, один из таких моментов. Это крик молодости, треша и угара, вырывающийся из взрослого серьёзного мужика. Нужно давать свободу своему внутреннему ребёнку–бунтарю хотя бы иногда, иначе жизнь будет безумно скучна.

Совсем скоро на ТНТ выходит второй сезон сериала «Милиционер с Рублёвки». Какие истории на съемках вам запомнились больше всего?

– Я, к сожалению, не так много времени провёл на съёмках в сериале и поведать что-то интересное навряд ли смогу. Но мне очень запомнилась атмосфера того места, где мы снимали – типичная бухгалтерия 90-х. Пузатые мониторы, фанерные шкафы, линолеум… Большую часть своего детства я провёл в подобных кабинетах.

Летом на ТНТ нас ждёт целая вселенная Володи Яковлева – продолжение любимого сериала про молодого Яковлева и сериал про детективное агентство Мухича. Найдут ли данные проекты отклик у поклонников «Полицейского с Рублёвки»?

– Конечно найдут, ведь главное понять, что вселенная – одна, а истории – разные. Разные эпохи, события и стиль повествования.

Авторы «Милиционера с Рублевки» говорят, что в этом сериале они постарались собрать «весь абсурд эпохи девяностых». А вы какими запомнили девяностые? Случались ли с вами абсурдные истории в духе сериала?

– Я родился в 1991 году, самая весёлая история приключилась именно в год моего рождения. Была одна страна, стала другая, ну и, собственно, на этом основывались и все последующие истории. Мне это время запомнилось Сегой, «Кока-Колой», сериалом «Беверли-Хиллз, 90210» и песнями группы «E-type». А историй со мной в том возрасте вроде никаких и не происходило. Помню, как мы с ребятами собирали бутылки, сдавали их и покупали мороженое. Конечно, так себе история, но вполне в духе того времени.

А мы с нетерпением ждём новый сезон сериала «Милиционер с Рублёвки», который стартует уже 20 июня в вечернем прайме на ТНТ.