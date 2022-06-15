В Татарстане мужчина порезал бывшую возлюбленную, узнав, что у нее появился другой

В Буинске 34-летнего мужчину обвинили в покушении на убийство бывшей возлюбленной, сообщает республиканский Следком.

12 июня пьяный мужчина созвонился с 38-летней женщиной, с которой ранее жил вместе, и стал выяснять с ней отношения. Узнав, что у нее появился другой мужчина, он заявился к ней, перелез через забор и проник внутрь дома. Там начал очный скандал, который закончился тем, что ревнивец нанес бывшей два ножевых удара.

Полиция задержала его на месте преступления: стражей порядка вызвали соседка и подруга раненой женщины. Если бы не они, то, вероятно, мужчина убил бы жертву.

Женщина была доставлена в больницу.

Свою вину мужчина признал. Решается вопрос об аресте подозреваемого.