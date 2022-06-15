ОСАГО за 3 шага: лайфхаки от экспертов Сбера

Каждый автовладелец знает – без полиса ОСАГО садиться за руль нельзя. Это такой же обязательный документ, как и водительские права. Такие правила были введены в России еще в 2004 году.

Когда водитель садится за руль – он берет ответственность не только за себя и за свое имущество, но и за других участников дорожного движения. А ОСАГО в данном случае защитит от непредвиденных трат на ремонт машины. Ну а если ДТП произойдет по вине водителя, так еще и на ремонт авто пострадавшего.

Раньше процедура получения ОСАГО была достаточно утомительной – нужно было лично идти в страховую, при этом иметь действующую диагностическую карту, ждать в очередях. Сейчас с введением электронной формы полиса ОСАГО, да еще и отменой требования по наличию действующей диагностической карты – оформить полис стало гораздо проще.

О том, как всего за 3 действия получить полис ОСАГО, рассказали эксперты Сбера. Сделать это можно не выходя из дома в маркетплейсе по автострахованию, который находится в разделе «Страхование» мобильного приложения СберБанк Онлайн.

Шаг 1 – указываем данные автомобиля и водителя. Далее данные автоматически подтянутся по номеру авто. Это быстро.

Шаг 2 – выбираем лучшее предложение. А если у вас безаварийное вождение – рассчитывайте на скидку. Это выгодно.

Шаг 3 – получаем полис и можно ездить! Электронный полис – это подлинный документ, который даже вообще не нужно распечатывать. Его номер появится в базе данных Российского союза автостраховщиков. Это подлинно.

Конечно, можно приобрести полис и в отделениях Сбера - сотрудники помогут рассчитать стоимость полиса, подобрать оптимальный вариант и оформить полис электронного ОСАГО. Ключевое – процедура оформления ОСАГО должна быть максимально простой, чтобы потом ездить – уверенно!