В московской квартире найден мертвым генерал Службы внешней разведки РФ: рядом пистолет и записка

В Москве нашли мертвым генерал-майора Службы внешней разведки России, 90-летнего Льва Соцкова. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Тело мужчины нашла его жена в ванной. Рядом с погибшим обнаружен наградной пистолет ТТ и записка. В ней

Соцков написал, что оружие является реликвией боев на реке Халхин-Гол, которое он получил, когда был представителем при спецслужбе Монголии.

Предварительная версия смерти — суицид.

Знаменитый разведчик Лев Соцков родился в 1932 году в Ленинграде, после учебы на факультете международных отношений МГИМО пошел в разведку, где прослужил более 40 лет. Он является автором документальных книг, сборником исторических документов.