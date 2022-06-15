Банк «Открытие» предлагает частным клиентам объединить несколько кредитов в один

Банк «Открытие» улучшил программу рефинансирования для розничных клиентов. Теперь заемщики при непредвиденных изменениях финансовой ситуации могут объединить несколько кредитов или кредитных карт, оформленных в банке «Открытие», в один продукт.

Программа рефинансирования позволяет объединить несколько кредитов и кредитных карт банка «Открытие» в один кредит с учетом индивидуальных финансовых потребностей клиента. Это позволит заемщикам в случае ухудшения финансового положения после оформления разных кредитных продуктов банка снизить долговую нагрузку и продолжить комфортно обслуживать новый кредит.

В рамках рефинансирования заемщики могут снизить платеж и ставку по кредиту, изменить срок выплаты или получить льготный период по платежу до полугода.

Программа распространяется на потребительские кредиты и кредитные карты банка «Открытие». Для оформления рефинансирования не требуется посещение офиса — заявку можно подать дистанционно в чате мобильного приложения или интернет-банке «Открытия». Процедура оформления займет не более 15 минут.

«Мы постоянно изучаем потребности клиентов с помощью передовых технологических решений, например, аналитических моделей, и оперативно адаптируем под них свои программы поддержки. Работу моделей дополняют финансовые консультанты банка, которые подбирают каждому клиенту оптимальный и удобный вариант снижения долговой нагрузки. Это позволяет нашим заемщикам максимально комфортно обслуживать кредит, не допуская просрочки платежей, и экономит не только деньги, но и время», — отмечает Александр Мямлин, директор департамента проблемных активов банка «Открытие».

Заемщикам, которые уже столкнулись со сложностями в обслуживании кредита, банк «Открытие» предлагает воспользоваться программой реструктуризации. Она позволяет изменить условия действующего кредита для снижения размера ежемесячного платежа. Параметры программы зависят от конкретной жизненной ситуации клиента и рассчитываются индивидуально.

Подробнее о мерах поддержки клиентов в банке «Открытие», можно узнать на сайте.