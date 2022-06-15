Пенсионерка защитила семью от медведя, а солдаты ВСУ расстреляли своих: Главное на утро 15 июня

Утренний дайджест раскроет подробности самых интересных событий и актуальных новостей за минувшие сутки.

ПОГОДА

Переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем и вечером местами кратковременный дождь, гроза. Ветер южный, юго-западный умеренный, днем и вечером при грозе кратковременные усиления до 15-20 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +7..+12˚,в западных районах до +15˚. Максимальная температура воздуха днем +24..+29˚.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ СУТКИ

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«Около 22 часов военнослужащие ВСУ с белыми флагами начали продвижение в сторону российских позиций. В этот момент прибывшее к опорному пункту на бронеавтомобилях подразделение заградотряда украинских националистов открыло по военнослужащим»… (Подробности).

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ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

Проведено первое в истории успешное переливание крови человеку.

Система кровообращения в человеческом теле была описана в опубликованном «Анатомическом исследовании о движении сердца и крови у животных» в 1628 году английским ученым Уильямом Гарвеем, который открыл закон кровообращения и вывел основные принципы движения крови в организме. Его научные выводы через некоторое время позволили приступить к разработке методики переливания крови.

15 июня 1667 года профессор математики, философии и медицины Сорбонны Жан-Батист Дени перелил страдающему лихорадкой 16-летнему юноше 9 унций (около 250 кубических сантиметров) крови ягненка, после чего больной быстро поправился. Этот факт по праву считается уникальным, поскольку о существующих группах человеческой крови узнали лишь 250 лет спустя.

Последующие попытки повторить успех Дени нередко приводили к трагическим последствиям, и переливание крови во Франции было запрещено.

В 1900 году австрийский врач Карл Ландштейнер открыл первые три группы крови – A, В и С. Вскоре к списку была добавлена и четвертая – AB.

ИМЕНИНЫ

В этот день именины празднуют Дмитрия, Иван, Константин, Мария и Ульяна.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Как очистить деньги и сделать так, чтобы они приманивали богатство

Купюры и монеты циркулируют между людьми и накапливают чужую энергию. Если в вашем кошельке или среди сбережений есть старые и потрепанные деньги, нужно почистить их энергетику. В идеальном мире нужно очищать все деньги, которые попадают к вам в руки, но для этого необходимо много свободного времени. Если у вас его нет, стоит чистить хотя бы те деньги, которые вы откладываете или копите. Так они будут впитывать вашу энергию и привлекать еще больше богатства.

Как очистить деньги

Деньги нужно сложить в стопку и не перевязывать ничем. Если купюр много, это может быть несколько стопок. Сядьте за стол и зажгите свечу или ароматическую палочку. Важно, чтобы вы зажгли что-то, от чего идет дым. Важно закрыть все окна в помещении, чтобы не было ветра или сквозняка.

Когда свеча или ароматическая палочка уже разгорится, закройте глаза и проведите рукой над горящим предметом, чтобы дым немного рассеялся над деньгами. После этого представьте, что на них есть небольшая дымка. Соберите ее в шар и очертите его границы. Когда вы поймете, что собрали всю дымку, открывайте глаза, но при этом удерживайте шар руками. Поднесите его к окну, откройте его и выпустите воображаемый шар из рук. Мысленно повторите три раза фразу: «Вернись к своим хозяевам», и закрывайте окно. В конце три раза нужно прочитать любую молитву.

Как деньги будут приманиваться

Этот ритуал помогает очистить деньги не только для того, чтобы они привлекали к вам богатство, но и позволяет вам не поддаваться негативу от других людей. Купюры могут передавать хронические заболевания, неудачи и бедность. Поэтому так вы можете избавиться от неприятных вещей, которые подстерегают вас.