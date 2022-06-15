Избранные звездами: Глоба рассказал, кому из знаков Зодиака улыбнется финансовая удача с 15 июня

Три знака Зодиака смогут поправить свое финансовое положение с 15 июня. Меркурий будет сильно влиять на эти созвездия, привлекая к родившимся под ними невероятную финансовую удачу, считает советский и российский астролог Павел Глоба. На реализацию смелых денежных идей у них будет около 10 дней - именно столько времени продлится период благоприятных финансовых возможностей, изобилия и благополучия.

Овен

Овнам стоит приготовиться к денежным поступлениям. Но не только - появятся и траты, на которые

Овны явно не рассчитывали. Скупиться не стоит, считает Глоба, но и впустую тратиться - тоже. Если к Овнам обратятся близкие или друзья с просьбами о финансовой помощи, также не отказывайте, именно ваша щедрость и великодушие станут залогом успешного и беспрепятственного финансового потока во второй половине июня 2022 года.

Рак

Для представителей знака наступает период приятных финансовых событий: вам вернут долги, даже те, о которых вы уже успели забыть, одарят щедрыми подарками, повысят зарплату, выдадут бонусы и премии, возможно также выиграть в лотерею. Долгим период потока богатства не будет, предупреждает астролог, а потому до конца месяца стоит постараться создать денежные запасы на "черный день". Также знаку следует отдать долги, именно они мешают ему стать богатым.

Водолей

Водолей с 15 июня окунется в водоворот новостей и событий, и большая их часть будет позитивной и созидательной. Повезет и с финансами: вы получите новые проекты, легко найдете подработку, поправите свой бюджет и сможете даже отложить деньги на некоторое время вперед. Глоба советует знаку не увлекаться вредными привычками и азартными играми. Неаккуратное отношение к деньгам может спугнуть удачу.