Самый худший день: 11-летнюю девочку избили, и в тот же день над ней надругался пенсионер

11-летняя девочка из Каменска-Уральского была жестоко избита сверстницами, которые издевались над ней и снимали все на видео. Но это - не все беды ребенка. В тот же день в полицию поступило второе заявление от той же потерпевшей: девочка стала жертвой изнасилования, пишет "Екатеринбург онлайн".

Девочки, которые избивали 11-летнюю знакомую, все снимали на телефон, они же сняли и изнасилование - над школьницей надругался 68-летний пенсионер, который заставил ее заниматься с ним оральным сексом.

Снявшие на видео изнасилование тут же отправили кадры всем знакомым, так что с доказательной базой у полицейских проблем точно не будет.

Мужчина был задержан.

Сейчас Следственный комитет, полиция и Прокуратура проводят тщательную проверку по факту этих противоправных действий.