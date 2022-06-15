ФСБ задержала россиянку по подозрению в госизмене

Сотрудники ФСБ задержали в Москве местную жительницу, которую подозревают в государственной измене. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает ТАСС.

"Органами ФСБ задержана жительница Москвы, гражданка РФ Завалишина Е.С. Она подозревается в госизмене. Следствие требует ее ареста", — говорится в сообщении.

В Лефортовском суде столицы информацию подтвердили, сообщив, что материалы на выбор меры пресечения для Завалишиной действительно поступили в суд, но пока не рассмотрены.

Другие подробности дела в настоящий момент неизвестны.