Сбер меняет жизнь и помогает развитию регионов

Сбербанк не только имеет самое широкое представительство в регионах среди финансовых организаций, но и активно вкладывается в экономику территорий. Благодаря финансовой поддержке Сбербанка, по всей стране ежегодно строятся тысячи жилых домов, промышленных и социальных объектов, запускается новое производство, внедряются самые инновационные технологии в медицину и образование...

Республиканские цифровые проекты

Татарстан — очень важный регион для Сбербанка, именно здесь запускается множество пилотных проектов, которые потом тиражируются на всю страну. Например, сервис выдачи субсидий, разработанный Центром цифровой трансформации РТ при поддержке и участии разработчиков на платформе группы Сбер. Он уже показал свою эффективность и пользу.

Также в Татарстане пилотируется большое количество сервисов в области здравоохранения, которые используют систему искусственного интеллекта для постановки и подтверждения диагнозов. Успешно работает сервис телемедицины, который сокращает количество походов к врачам и снижает физическую нагрузку на поликлиники.

А в конце мая Сбербанк и Казань заключили два соглашения о намерениях в сфере совместного комплексного развития города.

Первое соглашение предусматривает стратегическое партнерство по внедрению и развитию на территории Казани новых цифровых технологий, проектов и решений, а также автоматизированных систем для повышения эффективности управления и контроля исполнения задач. На первом этапе сотрудничества стороны уже к 1 августа оценят возможность внедрения ряда решений от компаний экосистемы Сбера.

Соглашение же о комплексном развитии Казани, среди прочего, предполагает участие Сбербанка в структурировании сделок по финансированию освоения новых площадок на территории города, в том числе комплексной реновации территории речного порта, железнодорожного вокзала и 10-километровой набережной Волги, а также освоения набережной реки Казанки на территории казанской «Ривьеры».

Лекарства с доставкой на дом

Проекты в области здоровья и медицины сегодня особенно востребованы. И Сбер делает многое для того, чтобы лекарства для жителей республики были доступнее. Третий год в Татарстане работает сервис по доставке лекарств СБЕР ЕАПТЕКА – здесь можно заказать более 10 000 товаров! Благодаря Сберу теперь не нужно выходить из дома, если заболел. Курьеры СБЕР ЕАПТЕКИ доставляют на дом любые товары, кроме тех, что отпускаются по рецепту.

Лекарства, витамины, товары для красоты и здоровья, средства гигиены и медтехнику можно приобрести и в самой аптеке. В Казани хаб СБЕР ЕАПТЕКИ расположен на ул. Саид-Галеева, 6. Также недавно пункты СБЕР ЕАПТЕКИ открылись на базе офисов Сбербанка по адресам: ул. К.Цеткин, 9; ул.Побежимова, 17; проспект Хусаина Ямашева, 9; ул.Мира, 55; проспект Победы, 62/4.

У клиентов Сбера появилась возможность совмещать поход в банк с покупкой необходимых лекарственных препаратов. Посетители банка по достоинству оценили преимущество такого соседства: выгодные цены, высокий уровень сервиса и хороший ассортимент.

Вклад в образование

Стоит отметить, что Сбер активно участвует и в образовательной сфере, взаимодействуя с крупнейшими вузами республики (КФУ, КАИ, Энергетический университет), предлагая им программы, которые формируют определенную предпринимательскую культуру у студентов. Например, акселератор SberStudent. Достаточно сказать, что в прошлом году из 12 студенческих команд, которые вышли в финал, 4 были из Татарстана.

Есть еще один важный проект — «Школа 21». Это бесплатная школа программирования Сбера, которая готовит ИТ специалистов. В основе обучения лежит уникальная методика, которая называется «равный равному». Ее суть заключается в том, что обучение проходит без учителей, лекций и оценок, только индивидуальная или коллективная работа над проектами. При этом, каждый студент может сам выстроить график обучения и двигаться по своей индивидуальной образовательной траектории.

Финансовая грамотность

В рамках программы по развитию финансовой грамотности для воспитанников детских домов и интернатов команда волонтеров татарстанского отделения Сбербанка проводит обучение по финансовой грамотности. У выпускников социальных учреждений практически отсутствует частная собственность, а значит и слабо сформированы механизмы ее защиты. Поэтому такие дети могут оказаться легкой добычей для мошенников. Волонтеры Сбербанка в доступной игровой форме учат ребят действовать правильно, без риска для себя в реальной жизни или в стрессовых ситуациях. Знания и умения, которые обретают дети на этих уроках, помогают им подготовиться к полноценной самостоятельной жизни.

Развитие строительной отрасли

Поддержку Сбер оказывает и строительной отрасли республики, предлагая множество разных видов ипотечных программ: с поддержкой застройщиков, с поддержкой государства, программы на покупку в новостройках и на вторичном рынке. Вопрос для клиентов остается только в том, чтобы подобрать для себя оптимальную ипотечную программу. Вся информация об этом сконцентрирована в сервисе ДомКлик. Это тоже один из сервисов группы Сбер, который на сегодня превратился в один из крупнейших в стране маркетплейсов недвижимости.

Важно отметить, что сейчас в Татарстане при финансовом участии Сбера строится 98 многоквартирных домов общей жилой площадью более 800 тысяч кв. метров. И еще ряд заявок находится прямо сейчас на рассмотрении.

ESG активности

Много внимания Сбер уделяет и «зеленой» повестке в республике. Колоссальная часть работы компании направлена на развитие экологической культуры и повышение финансовой и цифровой грамотности населения, внедрения лучших практик в сфере устойчивого развития, реализации социально значимых проектов.

Сотрудники татарстанского отделения участвуют в экологических акциях, уборке прибрежных территорий, зарыблении водоемов, посадке деревьев. Это постоянная работа, которая вдохновляет людей и помогает им почувствовать свою важность, сопричастность к большому процессу на благо родного Татарстана и всей страны.