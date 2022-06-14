Страшная смерть: дочь заживо похоронила собственную мать после обычной семейной ссоры

В убийстве 52-летней матери подозревается 30-летняя жительница Волгоградской области. По данным ИА REGNUM, женщины поссорились в доме, а потом дочь заживо схоронила свою родительницу.

По предварительным данным СК, дочь в состоянии алкогольного опьянения несколько раз ударила мать молотком по голове. Потом начала её душить, выволокла на улицу и закопала в яме, пенсионерка была жива. О своём поступке злоумышленница рассказала сожителю, а тот покрывать ее не стал и обратился в полицию.

Эксперты установили, что причиной смерти пожилой женщины стали не побои и не удушение, а механическая асфиксия, вызванная попаданием почвы в дыхательные пути. Дочь задержана, решается вопрос о заключении её под стражу.