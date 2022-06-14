Cбербанк снизил ставки сразу по всем рыночным ипотечным программам

Сбербанк продолжает уменьшать ставки по своим ипотечным программам. Очередное снижение составило 0,4 процентных пункта — теперь минимальная ставка на покупку квартиры в новостройке и на вторичное жилье в рамках базовой программы составляет 10,5% годовых.

Снижение коснулось следующих ипотечных программ:

Вторичное жильё;

Новостройка;

Строительство жилого дома;

Загородная недвижимость;

Рефинансирование;

Кредит под залог недвижимости;

Военная ипотека;

Гараж;

программы сотрудничества Сбера с субъектами РФ.

Условия по льготным программам «Семейная ипотека», «Господдержка», «Дальневосточная ипотека» и «Ипотека для IT» не изменились.

Николай Васёв, вице-президент Сбербанка, директор дивизиона Домклик:

«Мы продолжаем последовательно снижать ставки, оперативно реагируя на снижение Банком России ключевой ставки. Это отличные новости для заёмщиков, ведь доступность всех наших ипотечных программ стабильно растёт, что, наряду с широким ассортиментом льготных программ, позитивно сказывается на рынке жилья. Сбер, соответственно, продолжает наращивать темпы кредитования. По данным аналитиков сервиса Домклик, только за пять месяцев этого года мы выдали 300 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму 923 миллиарда рублей. Думаю, что уже к июлю мы преодолеем триллионный рубеж».

Подать заявку на ипотеку, а также узнать подробные условия программ жилищного кредитования Сбера можно онлайн на сайте Домклик.