В Казани многодетная мать оставила детей в кафе, а сама поехала делать наркотические закладки

В Казани сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Татарстан установили, что 39-летняя неоднократно судимая ранее многодетная мать причастна к реализации наркотиков.
Женщина была задержана силовиками. В рюкзаке у нее нашли 105 граммов мефедрона и около грамма гашиша.
Многодетная мать пояснила, что работает наркокурьером в одном из интернет-магазинов запрещенных веществ. Чтобы пойти делать закладки, ей потребовалось оставить двоих детей в кафе.
Полиция провела обыски на съемной квартире, где жила семья. Там были найдены еще 14 граммов мефедрона и 50 PVP, а также весы, упаковка, изолента и прочее, что необходимо в "работе" наркокурьеру.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее мы сообщали, что в Казани неадекватный водитель танцевал на дороге, ползал по газону и пытался раздеться.