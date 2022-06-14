В Казани многодетная мать оставила детей в кафе, а сама поехала делать наркотические закладки

В Казани сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Татарстан установили, что 39-летняя неоднократно судимая ранее многодетная мать причастна к реализации наркотиков.

Женщина была задержана силовиками. В рюкзаке у нее нашли 105 граммов мефедрона и около грамма гашиша.

Многодетная мать пояснила, что работает наркокурьером в одном из интернет-магазинов запрещенных веществ. Чтобы пойти делать закладки, ей потребовалось оставить двоих детей в кафе.

Полиция провела обыски на съемной квартире, где жила семья. Там были найдены еще 14 граммов мефедрона и 50 PVP, а также весы, упаковка, изолента и прочее, что необходимо в "работе" наркокурьеру.

Возбуждено уголовное дело.