В Казани загорелась арт-резиденция «Созвездия-Йолдызлык»: эвакуировались 80 человек

В Казани произошел пожар на чердаке здания арт-резиденции "Созвездия-Йолдызлык". Огонь охватил чердачное помещение и кровлю, сообщает ГУ МЧС России по Татарстану.

Все случилось сегодня, 14 июня, в 11:38. К зданию на улице Гладилова съехались оперативные службы. До приезда сотрудников МЧС из здания своими силами эвакуировались 80 человек.

"Пожарные подразделения работают по рангу пожара № 2. Созданы 3 боевых участка, используется пожарная автолестница", — говорится в официальном сообщении ГУ МЧС России по Татарстану.