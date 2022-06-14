Актеру Кевину Спейси официально предъявили обвинение в домогательствах к троим мужчинам

62-летнего американского актера Кевина Спейси официально обвинили в сексуальных домогательствах к троим мужчинам, пишет The Independent.

Полиция в Великобритании подтвердила, что Спейси прибыл в страну, а потому можно начинать Вестминстерский суд уже в этот четверг, 16 июня.

Против Спейси свидетельствуют трое мужчин. Двое уверяют, что подверглись сексуальному насилию в период с 2005 по 2013 годы. Именно тогда Кевин был художественным руководителем театра Old Vic. Еще одна предполагаемая жертва рассказал, что кинодеятель заставлял его заниматься проникающим сексом без его согласия.

Сам Спейси ранее заверил, что готов добровольно предстать перед судом, чтобы опровергнуть все обвинения и доказать, что он невиновен.