Онколог заявил, что молодые люди стали чаще болеть некоторыми опасными видами рака

В последнее время наметилась тенденция к увеличению заболеваемости некоторыми опасными видами рака головы и шеи среди молодых людей, при этом чаще болеют молодые мужчины, пишет РИА "Новости" со ссылкой на слова заведующего хирургическим отделением опухолей головы и шеи НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина Минздрава России, врача-онколога, доктора медицинских наук Михаила Кропотова.

"В последние годы при некоторых локализациях злокачественных новообразований в области головы и шеи отмечена тенденция увеличения заболеваемости пациентов молодого возраста. Например, это рак ротоглотки, связанный с вирусом папилломы человека", — сказал Кропотов.

Онколог считает, что высокая заболеваемость среди молодежи связана с вирусом папилломы человека, с определенным образом жизни, с активным половым поведением: человек заражается папилломой и стартует развитие онкологии.