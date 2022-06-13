В Татарстане массово проверяют автобусы: что ищут?

В Татарстане проводится массовая проверка пассажирского транспорта. ГИБДД проводит спецмероприятие под названием "Автобус".

Инспекторы особо тщательно смотрят, соответствуют ли автобусы нормам технической безопасности, есть ли действующие диагностические карты, подтверждающие, что автобус допущен к участию в дорожном движении и к перевозке пассажиров.

Оценивается, есть ли лицензия на перевозку пассажиров, а также как должностные лица исполняют требования по проведению предрейсового медицинского освидетельствования водителей.

Проверки продлятся вплоть до 18 июня.