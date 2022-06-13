СК: на Волге столкнулись баржа и моторный катер - погибли 4 человека

Накануне поздно вечером в 23:50 на 1147-м километре Волги в Чувашии произошло столкновение моторного катера Voyager 67 с баржей. Об этом сообщили в Центральном МСУТ СКР.

Очевидцы сообщили, что катер двигался поперек судового хода и предпринял попытку обойти баржу спереди. Но сделать это не вышло, и катер влетел в носовую часть судна. Погибли четверо мужчин, которые находились в катере.

Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России проводит проверку и устанавливает все обстоятельства происшествия. По ее результатам примут процессуальное решение.