Адвокат Кудерко сообщила, за что этим летом могут оштрафовать дачников

Дачники рискуют получить большие штрафы, об этом сообщила агентству "Прайм" адвокат Елена Кудерко.

В первую очередь, сообщила юрист,важно убирать сухую растительность на участке и мусор. За них можно получить штраф от 1 до 3 тысяч рублей.

"В обязанности собственников земельных участков входит уборка мусора, сухой растительности и покос травы. Указанное требование обеспечено достаточно высоким размером штрафа – до 50 тысяч рублей, если собственник земли не выполнил предписание о расчистке территории", — предупредила Кудерко.

Получить штраф можно и за разведение огня - наказание может составить от 2 до 4 тысяч рублей. Также на территории дачного участка нельзя ремонтировать транспортные средства, поскольку это вредит экологии.